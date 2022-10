Minister Crevits moet nog vier weken rusten: «Soms ga je te diep in het rood»

Hilde Crevits moet op doktersbevel nog vier weken rusten. Dat laat de cd&v-viceminister-president zondag weten via een bericht op Instagram. «Soms ga je te lang en te diep in het rood. Ik dacht eerlijk gezegd dat mij dit niet zou overkomen, en toch ...» schrijft Crevits. Collega-ministers Benjamin Dalle en Jo Brouns zullen haar vervangen tijdens haar ziekteverlof.

Op zaterdagavond 24 september werd minister Crevits onwel tijdens de onderhandelingen over de Vlaamse begroting. De cd&v-minister moest toen overgebracht worden naar het ziekenhuis en werd nadien in de onderhandelingen vervangen door haar cd&v-collega’s Benjamin Dalle en Jo Brouns.

In de dagen nadien bleef het cd&v-kopstuk wel vanop afstand betrokken bij de moeilijke begrotingsonderhandelingen en op woensdag 28 september - toen cd&v finaal een bocht nam in het dossier van het groeipakket om zo een akkoord mogelijk te maken - kwam ze ook naar Brussel. Maar zowel bij de Septemberverklaring van donderdag als tijdens het debat van zaterdag moest ze verstek laten om gezondheidsredenen.

In het rood

«Tot mijn grote spijt ben ik onvoldoende hersteld om er opnieuw met volle energie in te vliegen. Op doktersbevel staan de volgende vier weken volledig in het teken van volledig herstel», zo schrijft ze in een bericht op haar Instagramaccount. «Soms ga je te lang en te diep in het rood», gaat de cd&v-minister verder.

Minister Crevits laat zich tijdens haar ziekteverlof vervangen door ministers Brouns en Dalle. «Samen met alle medewerkers op het kabinet zullen zij alles op alles zetten om het vele werk dat op de plank ligt geen vertraging op te laten lopen», stelt de minister. «Ik had het liever anders gewild», besluit Crevits.