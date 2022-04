Milieuorganisatie klaagt over «greenwashing» schepen op aardgas: «Slechter dan traditionele schepen»

«Groene» schepen die varen op aardgas zijn in werkelijkheid meestal slechter voor het klimaat dan de traditionele schepen die ze vervangen. Dat zegt de milieu-ngo Transport & Environment (T&E).

T&E zegt met speciale camera’s in de haven van Rotterdam te hebben aangetoond dat twee zogenaamd «groene» schepen die varen op vloeibaar aardgas (lng), in werkelijkheid aanzienlijke hoeveelheden methaan lekken. Dat is een krachtig broeikasgas.

Volgens CMA CGM, de Franse eigenaar van een van de twee schepen, is lng momenteel de beste brandstof beschikbaar op industriële schaal voor de energietransitie van maritiem transport.

Evolutie

Nog volgens de rederij wordt actief gewerkt aan de vermindering van de methaanuitstoot. De technologie «is in volle evolutie», luidt het. De uitstoot zou al verminderd zijn.

De milieuorganisatie vindt dat de EU moet stoppen met steun aan lng. «De focus zou moeten liggen op echt groene, op waterstof gebaseerde, oplossingen», aldus Delphine Gozillon van Transport & Environment.