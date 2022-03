MicroStart is kickstarter die ondernemers nodig hebben: «Een levensdroom die werkelijkheid werd»

Nadat ze aan het begin van de gezondheidscrisis haar job verloor, ging Ons Bouslama op zoek naar meer betekenis in het leven. De jonge vrouw van 28 besloot het avontuur van haar leven aan te gaan: een winkel openen waar ze ambacht verkoopt vanuit de hele wereld, van ambachtslieden met wie ze samenwerkt. Na haar inschrijving bij een incubator werd ze geselecteerd door hub.brussels om haar concept te testen in een pop-upstore. Toen het tijd was om over de financiering van haar project te praten, koos ze voor microfinanciering en microStart. Ons werd door microStart gecoacht om haar financieel plan op te stellen. Haar aanvraag werd aanvaard en ze kreeg de nodige financiering om haar avontuur voort te zetten.

«Het blijft een krediet, dus ik moet voorzichtig zijn. Maar het is een geweldige kans voor jonge ondernemers die niet genoeg eigen middelen hebben. Geen enkele bank zou mij een lening hebben gegeven», zegt Ons. Daardoor kon ze naar Tunesië om voorraden in te slaan en Medina FairLAB te openen, de eerste medina in Brussel. In haar pop-upstore in Sint-Gillis biedt Ons handgemaakte Tunesische interieurproducten aan. Binnenkort wil ze ook haar e-commerce openen en haar project verder ontwikkelen.

Net als Ons is 23% van de door microStart gefinancierde ondernemers werkloos op het moment van hun financieringsaanvraag. Twee jaar later is 82% van alle personen gefinancierd door microStart professioneel geïntegreerd en dus actief op de arbeidsmarkt.

Meer info op www.microstart.be.