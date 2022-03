Meyrem Almaci stopt als Groen-voorzitter: «Het was tijd om het roer om te gooien»

Meyrem Almaci heeft woensdag haar ontslag aangekondigd als voorzitter van Groen. Na bijna acht jaar aan het roer van de Vlaamse groenen vindt Almaci het tijd om de fakkel door te geven. Vooral persoonlijke redenen hebben de doorslag gegeven in haar beslissing. «Mijn twee kinderen hebben nooit anders geweten dan een moeder die hard werkte en weinig thuis was», aldus Almaci, die zegt dat ze al veel langer van plan was om te stoppen als voorzitter. «Nu ga ik tijd en zorg geven aan wie me de voorbije jaren het meest heeft moeten missen», aldus Almaci. Wie haar opvolgt, moet later bepaald worden op een voorzitterscongres.

Nee, haar beslissing heeft volgens de politica niets te maken met het veelbesproken energieakkoord van de federale regering met daarin onder meer de verlenging van de kerncentrales. «(Staatssecretaris) Tinne Van der Straeten heeft er net voor gezorgd dat de puinhoop van 20 jaar non-beleid werd opgekuist», aldus Almaci op een persconferentie.

Almaci had de knoop naar eigen zeggen maanden geleden, meer bepaald vorige zomer, al doorgehakt. «Net als veel mensen heb ik tijdens de coroncrisis een aantal zaken op een rijtje gezet. Het was tijd om het roer om te gooien. Het was wachten op het juiste moment, maar de politiek is onvoorspelbaar en in de Wetstraat is het soms lang wachten op dat juiste moment», aldus Almaci. «Voor mijn gezin was het goeie moment eerder gisteren dan vandaag», klonk het. «Ik ga nu meer tijd nemen om zorg te dragen voor de mensen die mij de voorbije jaren gedragen hebben, mijn familie, vrienden en naasten».

Almaci nam in 2014 de fakkel als Groen-voorzitter over van Wouter Van Besien. Ze haalde het toen met haar ‘running mate’ Jeremie Vaneeckhout van Elke Van den Brandt. Almaci haalde het met 60 procent van de stemmen. In 2019 verlengde Almaci haar voorzitterschap. Toen nam ze het op tegen uitdager Björn Rzoska en won ze nipt met 53,2 procent van de stemmen.

Grote groene golf bleef uit

Almaci blikt tevreden terug op haar voorzitterschap. «Ik heb verdomd graag gedaan», klinkt het. Ze verwijst naar het verkiezingssucces bij de lokale verkiezingen van 2018. Ook de verkiezingen van 2019 waren volgens haar een succes, al erkent ze dat op een grotere ‘groene golf’ had gehoopt. «We gingen vooruit, maar niet genoeg», geeft Almaci toe.

Groen werd de grootste Nederlandstalige partij in Brussel en Groen stapte in de federale Vivaldi-regering. Maar de aanduiding van federale ministers verliep niet zonder slag of stoot en sloeg wonden binnnen de partij. «Er is toen veel geschreven over de partij, maar je moet ook niet alles geloven wat er in de kranten staat», zei Almaci daarover met een kwinkslag. Toch erkent ze dat de partij de voorbije jaren niet altijd «in topvorm was». «Het is zoeken geweest», geeft Almaci toe. Maar na een proces van interne vernieuwing is de partij volgens haar wel goed gewapend voor de toekomst.

Verharding van de politiek

Almaci verwees in haar toespraak ook naar de verharding van de politiek en het groeiende cynisme. «Ik weet dat we het verwijt krijgen dat we niet hard of cynisch genoeg zijn. Cynisme werkt misschien in steekvlampeilingen, maar wij zijn altijd de partij van de zachte waarden gebleven», dixit Almaci, verwijzend naar waarden als empathie en verbondenheid.

Almaci stopt als voorzitter, maar blijft actief als Vlaams parlementslid. Wie haar opvolgt, moet bepaald worden op een ledencongres. Vanavond komt er een extra partijbestuur. Zelf een naam naar voor schuiven, doet Almaci niet.

De Sutter: «Land werd ecologischer en socialer door Almaci»

Groen-vicepremier Petra De Sutter is aftredend partijvoorzitster Meyrem Almaci dankbaar voor het werk van de afgelopen jaren. Dat laat ze woensdag weten. «Haar feeling met diverse groepen, haar volharding en haar politiek instinct loodste Groen binnen in heel wat gemeenten en twee regeringen. Ons land werd er een stuk ecologischer en socialer door», zegt ze.

Volgens De Sutter had Almaci een «unieke plek» tussen de partijvoorzitters. «Als vrouw, maar ook haar stijl: recht voor de raap en authentiek. Emotioneel met een nuchter hoofd. Veel hart, veel hoofd.»

Maar tegelijkertijd kreeg de 46-jarige Belgische met Turkse ouders ook meer kritiek te verduren dan haar collega’s, zegt De Sutter. «Een vrouw met migratieachtergrond die een uitgesproken kijk en mening heeft, ligt meer onder vuur dan anderen, een vaststelling die velen met me zullen delen. Meyrem laat zich niet uit het veld slaan, hoewel het haar ook niet koud laat natuurlijk.»