Met een hotelachtige slaaptrein naar 12 Europese steden? Daar moet dit nieuwe netwerk voor zorgen

Met het nieuwe netwerk van slaaptreinen wil Midnight Trains , zoals de start-up heet, inspelen op de groeiende behoefte om duurzamer te reizen. Vanaf 2024 kun je volgens het plan reizen in de ‘hotels on rails’, zoals de initiatiefnemer de nachtdienst omschrijft.

Het centrale punt van het netwerk is Parijs. Ideaal voor Belgische reizigers, want vanuit Brussel ben je daar in no-time met de TGV. Het plan is om de Franse hoofdstad te verbinden met minstens twaalf bestemmingen op een afstand van 800 tot 1.500 kilometer.

Het is bekend dat Edinburgh, Kopenhagen, Hamburg, Berlijn, Brussel, Milaan, Venetië, Firenze, Rome, Barcelona, Madrid en Porto tot de bestemmingen behoren. De volledige lijst met steden en landen wordt bekendgemaakt als de leasecontracten voor nieuwe en reeds bestaande treinen getekend zijn. Ook moet er eerst overeenstemming zijn voor het gebruik van treinnetwerken in verschillende landen. Het is de bedoeling om het aantal bestemmingen vervolgens te laten oplopen.

Een sleutel tot goede service, privacy en veiligheid zijn de slaapvertrekken in hotelstijl. Ook komen er een bar en restaurant aan boord. De oprichters zeggen dat het niet de bedoeling is om de beroemde luxe van de Orient Express te evenaren, maar om een comfortabel alternatief te bieden voor de door de staat gerunde slaaptreinen en korte vluchten binnen Europa.

Het bedrijf wordt gefinancierd door verschillende Franse entrepreneurs, waaronder telecom-miljardair Xavier Niel, die tevens eigenaar is van nieuwsmedium Le Monde. Een van de oprichters is Adrien Aumont, ook mede-initiatiefnemer van het crowdfundingplatform KissKissBankBank. Aan The Guardian vertelt hij dat zijn interesse voor slaaptreinen is aangewakkerd door zowel professionele als persoonlijke redenen.

Concurreren met goedkope vliegmaatschappijen

«Ik merkte dat veel mensen niet meer willen vliegen, vanwege zorgen over de CO2-uitstoot. En mijn vriendin is zo bang om te vliegen, dat ze besloot nooit meer in een vliegtuig te stappen. Daardoor realiseerde ik dat voor ons alleen reizen met de trein nog mogelijk is», zegt Aumont. «Op dit moment is er geen beter alternatief voor reizen op middellange afstand dan vluchten of een slechte nachttrein. De enige manier waarop we kunnen wedijveren met vliegmaatschappijen is door de treinervaring opnieuw uit te vinden.»

Prijzen voor tickets wil Amount nog niet noemen, maar hij zegt met het Europese netwerk van nachttreinen te willen concurreren met vliegmaatschappijen die korte vluchten binnen Europa aanbieden. «Bij goedkope vluchten komen vaak veel verborgen kosten kijken, zoals toelages voor bagage en taxikosten naar de plaats van bestemming. Bij dat totaalpakket aan kosten moeten we in de buurt kunnen komen.»