De derde prik, of de boosterdosis, zal de komende maanden georganiseerd worden in de Belgische vaccinatiecentra. In eerste instantie zal die bestemd zijn voor 300 à 400.000 mensen met een verzwakt immuunsysteem. Onder meer Duitsland, Israël en de Verenigde Staten hebben al groen licht gegeven voor een derde prik met het Pfizer- of Modernavaccin.