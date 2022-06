Menopauze en penopauze: welke invloed heeft het op je seksleven?

Zowel bij mannen als vrouwen verandert er rond hun 40e en 50e heel wat in hun lichaam. Wanneer een vrouw haar laatste menstruatie heeft, begint de menopauze. Ook bij mannen gebeurt er heel wat: zo daalt het mannelijke hormoon testosteron. In dit artikel bespreken we wat de menopauze en penopauze is en welke invloed ze hebben op je seksleven.

Wat is de penopauze?

Wist je dat mannen ook zoiets hebben als een menopauze? Terwijl er bij vrouwen heel wat wordt geschreven over de overgang en de “vapeurekes”, hoor je veel minder over de penopauze. De penopauze is wel degelijk heel anders dan de menopauze. Terwijl je bij vrouwen een redelijk plotse verandering hebt, gebeurt de testosteron daling van mannen geleidelijker aan. De eerste klachten zijn daarom vanaf 40 jaar zichtbaar, maar de daling start al rond je 30e. Het meestvoorkomende ongemak bij de penopauze is minder zin in seks. Ook problemen met de erectie, een somber gevoel en vermoeidheid hebben te maken met een lager testosterongehalte.

Wat is de menopauze?

Ook rond het 40e à 50e levensjaar van de vrouw verandert er heel wat zoals het stoppen van de menstruatie, het opraken van de eicellen en de daling van het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Ook daalt het hormoon testosteron waardoor het libidi ook daalt. Al deze lichamelijke veranderingen leiden tot de meest voorkomende symptomen zoals vaginale droogte en jeuk, nachtelijke onrust, opvliegers en stemmingswisselingen.

Wat kan je er aan doen?

Ten eerste is het in beide gevallen erg belangrijk dat je met je partner deze verschijnselen bespreekt. De kans is erg groot dat jullie beiden heel wat zorgen en frustraties hebben rond jullie seksueel genot en seksleven. Wees je bewust van deze hormonale veranderingen en besef dat dit niet je hele persoonlijkheid of relatie verandert. Ook een gezonde levensstijl met sport, gezond eten en minder stress en advies van een medische expert wordt aangeraden. Verder is het gebruik van sextoys een gift from heaven. Hoewel er nog vaak een taboe rond bestaat, kunnen sextoys helpen bij je libido, erectie en seksueel genot. Bij vaginale droogte zijn glijmiddelen, erotische massages en vibrators een goed idee. Denk maar aan de bekende Satisfyer Pro of de Lovense Lush. Ook nieuwe standjes en erotische films of literatuur kunnen helpen bij een hoger libido. Ook bij mannen kan masturbatie door sextoys zoals een kunstvagina of fleshlight helpen. Voor een langere erectie is een penis sleeve ook erg handig aangezien het een laagje rond de penis is dat zorgt voor een stevige en vaste penetratie.

Heb jij al ervaring met een meno- of penopauze?