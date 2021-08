Meisje van 14 sterft aan corona «nadat ouders verbieden om haar te intuberen»

De verpleegster, ene Jessica die op intensieve zorgen werkt, doet haar verhaal op Twitter. Negen dagen geleden kwam een 14-jarig meisje met corona het ziekenhuis binnen. De dokters deden alles wat ze konden, maar blijkbaar mochten ze het meisje niet intuberen van haar ouders. «Vannacht hield ik het hand vast en streek ik door het haar van een mooi 14-jarig meisje terwijl ze stierf. Ze keek ernaar uit om weer naar school te gaan en later dierenarts te worden. Ik ben ervan overtuigd dat ze het gehaald zou hebben mochten haar ouders ons niet verboden hebben om haar te intuberen. Een gratis vaccin zou dit alles voorkomen hebben. Dit kleine meisje werd van haar leven én dromen beroofd. Ze lag 9 dagen bij ons in het ziekenhuis en kon goed communiceren totdat haar toestand plots verslechterde», schrijft ze.

Leugens over vaccin

Dezelfde nacht stierf in hetzelfde ziekenhuis een zwangere vrouw aan de gevolgen van het coronavirus. Ze was niet gevaccineerd omdat ze dacht dat het schadelijk was voor haar baby. «Ongeveer 2 uur later konden we een zwangere mama van één niet redden. Ze had zich niet laten vaccineren omdat ze de leugens geloofde dat het vaccin haar onvruchtbaarheid zou aantasten en het schadelijk kon zijn voor haar ongeboren baby. Leugens zijn de oorzaak van haar dood en haar baby», besluit ze.