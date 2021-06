Meer vrouwen en meer kinderzitjes op de fiets in Brussel

Op vlak van populariteit voor de fiets was het een speciaal jaar vanwege de coronapandemie. Bij de eerste telling in januari 2020, toen België nog niet was getroffen door de gezondheidscrisis, werd tegenover 2019 een stijging van het aantal fietsers met 53 % vastgesteld. Op het hoogtepunt van de beperkende maatregelen in mei 2020, zag het Fietsobservatorium dan weer een daling met 47 %. Algemeen genomen wordt wel gesteld dat het aantal fietsers in Brussel opnieuw steeg in 2020.

Meer vrouwen Uit verdere analyses van het Fietsobservatorium blijkt dat het aantal vrouwen op de fiets afgelopen jaar met 3,25 % steeg. De vrouwen maken 39,3 %van de getelde fietsers uit. Een andere vaststelling is dat 16 % van de geobserveerde fietsen voorzieningen had om kinderen te vervoeren, en dat is een stijging met 4 %. Het aantal elektrische fietsen tijdens de spitsuren nam met 7 % toe.