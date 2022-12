Meer vertrekkers en minder aanwervingen op de werkvloer

Tijdens de eerste elf maanden van het jaar is het aantal aanwervingen bij bedrijven met 7 procent gedaald in vergelijking met een jaar geleden. Het aantal beëindigde arbeidscontracten - wegens ontslag, eigen vertrek of pensionering - lag dan weer 14,5 procent hoger. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener Group S.

Het aantal medewerkers die zelf ontslag namen, ligt 18 procent hoger dan vorig jaar. Het aantal gedwongen vertrekken door ontslag is 15 procent gestegen. In de sector van de horeca waren er zelfs 48 procent meer vertrekkers dan een jaar eerder. Het aantal vrijwillige vertrekkers steeg er met een derde.

Groot verloop

De loonstrookverwerker gaat er van uit dat het hoge aantal vertrekkers in onder meer de horeca en de bouw te maken heeft met de lage loonniveaus in die sectoren. Mensen gaan elders aan de slag waar ze meer kunnen verdienen. In de bouw werken ook veel mensen van elders in Europa. Dat zorgt voor een groter verloop.