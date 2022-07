Meer mensen aan de slag in horeca dan voor corona

Er zijn meer mensen in de horeca aan de slag dan voor de coronapandemie. Volgens gegevens van hr-dienstverlener Acerta telden cafés, restaurants en hotels in mei 9 procent meer werknemers dan in dezelfde maand in 2019.

De cijfers tonen het herstel van de horeca aan na de coronacrisis. De sector was als gevolg van lockdowns en beperkende maatregelen een van de langst en zwaarst getroffen tijdens de pandemie. In vergelijking met mei 2021 ligt het aantal werknemers zelfs meer dan 40% hoger.

Zonder de krapte op de arbeidsmarkt was de stijging nog veel hoger, merkt Acerta op. Net zoals in andere sectoren zijn zaken in de horecasector massaal op zoek naar personeel.

Studenten

In mei van dit jaar was meer dan de helft van de werknemers in de horeca een student (34,4%) of een flexi-jobber (21,5%). Daarnaast was 42,4% vast in dienst en zat 1,7% nog in tijdelijke werkloosheid.

De analyse van Acerta is gebaseerd op de gegevens van meer dan 2.300 Belgische horecazaken.