Meer Europeanen hebben moeite om eindjes aan elkaar te knopen

De Eurostat-cijfers zijn slechts voor een tiental landen beschikbaar en geven dus geen volledig beeld voor de toestand in Europa. Maar de tendens is wel duidelijk: bijna overal, met uitzondering van Finland waar er een lichte verbetering is tegenover het eerste kwartaal, hebben almaar meer mensen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

Absolute koploper is Bulgarije, waar het aantal inwoners dat het financieel zwaar heeft, schommelt rond de 40% (39,8%). In Slovakije en Italië gaat het om meer dan een kwart van de bevolking, in Frankrijk om meer dan 20%.

Stijgende tendens

België doet het met iets meer dan 16% niet zo slecht in Europees perspectief, al is de tendens wel stijgend. Eind vorig jaar lag het percentage dat moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen nog onder de 15%. Tegelijk steeg ook het aantal Belgen dat zegt «makkelijk» tot «zeer makkelijk» rond te komen, tot bijna 25%.

De Finnen voelen de hoge inflatie het minst. Slechts 11% heeft moeite om rond te komen, terwijl ruim 40% makkelijk tot zeer makkelijk het einde van de maand haalt.

Ongeveer een kwart (24,4% ) van de Belgen zegt in het tweede kwartaal dat zijn inkomen is gestegen op jaarbasis, 65,7% verdiende evenveel en slechts 9,9% zag zijn inkomen dalen. Dat laatste cijfer is bij de laagste van alle betrokken Europese landen. Koploper is Oostenrijk waar meer dan een derde (36,4%) zijn inkomen zag dalen op jaarbasis.