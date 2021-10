Meer dan duizend jongeren namen deel aan klimaatmars in Gent

Onder de Gentse stadshal zijn vrijdag rond 12.30 uur zowat 1.300 à 1.400 jongeren samengekomen voor een nieuwe klimaatmars. Dat meldt de politie. De organisatoren willen met een nieuwe reeks klimaatbetogingen de druk op het beleid opvoeren. In verschillende landen ter wereld spijbelen jongeren vandaag in het kader van de ‘Global Climate Strike’.

«We verwachten geen tienduizenden mensen zoals twee weken geleden in Brussel», zegt activiste Anuna De Wever. «Dit is een eerste actie op vrijdag. Dit is een start van de mobilisatie. We doen het niet alleen hier (in Gent, red.) maar ook in Bergen, Brussel, Antwerpen en Louvain-La-Neuve.»

De organisatie wil door op verschillende plaatsen actie te voeren de drempel laag houden. Toch leeft het onderwerp nog steeds, zeker bij jongeren. «Door corona hadden we een groot probleem omdat we niet konden mobiliseren», zegt De Wever. «Maar we moeten blijven op straat komen want we gaan onze doelstellingen niet halen.»

De oproep om vrijdag te betogen komt van een reeks organisaties, maar vooral Youth for Climate trekt de actie. Ook ouderen en sympathisanten sluiten zich aan bij de mars, die rond 12.45 uur vertrok en volgens tellingen van de politie rond 1.300 à 1.400 deelnemers kon trekken.

«We spijbelen niet, we staken»

«De hoofdbetoging is in Gent, omdat we weten dat hier veel progressieve jongeren op straat willen komen», klinkt het bij de organisatoren. Dat de klimaatbetoging jongeren van school houdt, is «een detail» en de kritiek van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakt geen indruk op de actievoerders.

«Wij spijbelen niet. Wij staken. We gaan ons hier niet gewoon op de grond zetten maar hebben een heel duidelijke boodschap», zegt De Wever. Aan VTM vertelde De Wever dat de focus op het klimaat moet blijven liggen in plaats van op het spijbelen, want jongeren maken zich erg veel zorgen: «Het heeft geen zin om in de scholen te zitten en een diploma te halen voor een toekomst die er niet is».

Geen wekelijkse betogingen meer

Vrijdag is de aftrap van een reeks acties door de klimaatjongeren. «We gaan zeker geen wekelijkse betogingen meer doen», zegt Lola Segers. «Maar er komen zeker meer betogingen. Vandaag is een ’global strike’ en wordt er overal ter wereld op straat gekomen. Daar moest ons land dus aan meedoen. Dat gebeurt een viertal keer per jaar.»

Dat de klimaatproblematiek nog steeds werft, blijkt uit de opkomst in Gent. De Oost-Vlaamse stad kon de voorbije maanden uitpakken met enkele substantiële klimaatinvesteringen, zoals groene staalproductie bij ArcelorMittal of de bouw van elektrische auto’s door Volvo. Toch heerst over de klimaatproblematiek nog te veel optimisme, vinden de jongeren.

«In de Belgische politiek zijn ze bezig over hoe goed we allemaal bezig zijn met investering», zegt De Wever. «Maar als we kijken naar de cijfers en de wetenschappers, gebeurt er absoluut niet genoeg.» De klimaatjongeren trekken eind deze maand naar de Klimaatconferentie van Glasgow (COP26). «Daarna gaan we weer beginnen staken», zegt De Wever. «Jongeren moeten blijven geloven in hun kracht om de wereld te veranderen.»