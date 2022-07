Meer dan de helft van onze groene stroom komt uit buitenland

Meer dan een derde van de elektriciteit die vorig jaar in Vlaanderen werd geleverd, was afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse energieregulator VREG over de brandstofmix. Ruim 55 procent van die groene stroom werd opgewekt in het buitenland.

In 2021 kwam 36,08 procent van de geleverde elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Dat is iets hoger dan de 35,8 procent een jaar eerder. Voorts kwam iets meer dan 41 procent uit nucleaire bronnen, en iets meer dan 22 procent uit fossiele brandstoffen.

Garanties van oorsprong

Leveranciers die groene stroom leveren, moeten dat kunnen aantonen door garanties van oorsprong in te leveren bij de VREG. Die garanties van oorsprong bewijzen dat de stroom werd opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Dat kan in eigen land zijn - bijvoorbeeld door windmolens op zee - maar ook in het buitenland.

Wat blijkt uit de cijfers van de VREG? Van die groene stroom is zowat 45 procent opgewekt in ons land en 55 procent in het buitenland. Het gaat dan bijvoorbeeld om stroom geproduceerd in Noorse waterkrachtcentrales.

In het verleden was er wel eens kritiek op die garanties van oorsprong, met name dat het vooral om groene stroom op papier gaat. Maar daar is Dirk Van Evercooren, de topman van de sectorfederatie voor hernieuwbare energie ODE, het niet mee eens. «De garanties van oorsprong garanderen dat de groene elektriciteit die ergens is geproduceerd, maar door één iemand is gekocht».