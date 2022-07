Meer dan 28.000 Belgen hadden in juli technische en medische bijstand nodig in het buitenland

In de eerste weken van de vakantieperiode heeft Europ Assistance meer medische en technische bijstandsdossiers in het buitenland geopend dan in de zomer van 2021. Die stijging is volgens de reisverzekeringsmaatschappij te wijten aan het feit dat meer Belgen na de coronapandemie opnieuw met de auto naar het buitenland trekken.

Tussen 1 juli en 25 juli ontving Europ Assistance België 28.369 telefonische oproepen voor bijstand. Bij dat cijfer komen nog meer dan drieduizend bijstandsverzoeken die ingevoerd werden via de applicatie van Europ Assistance. De drukste dag was 18 juli, toen er 1.548 inkomende gesprekken waren. Het gemiddelde aantal binnenkomende telefonische oproepen bedroeg de afgelopen weken 1.135 per dag.

Medische problemen

Sinds het begin van de zomer opende Europ Assistance 1.146 medische dossiers in het buitenland, een stijging met 53% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Het gaat dan vooral om letsels, breuken of verwondingen (34%), infecties (15%), spijsverteringsproblemen (7%) en cardiovasculaire problemen (4%). In juli werden ook bijna 60 medische dossiers geopend vanwege COVID-19.

Autopech

Ook het aantal gevallen van autopech is sterk gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2021 (+30%). Tussen 1 en 25 juli opende Europ Assistance in het buitenland 2.495 dossiers voor technische bijstand aan voertuigen. De meest voorkomende incidenten waren motor-, batterij- en startproblemen (72%), gevolgd door technische problemen door onoplettendheid, zoals een sleutel in de auto of verkeerde brandstof (16%) en ongevallen (8%).