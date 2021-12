Marc Van Ranst pessimistisch over eindejaarsperiode: «Dat zou verstandig zijn»

Viroloog Marc Van Ranst twijfelt of de nieuwe verstrengingen voldoende gaan zijn om de kerstperiode veilig door te komen. «Het zou me verbazen als er voor het einde van het jaar geen Overlegcomité meer komt», klinkt het.

Uit een enquête van Het Nieuwsblad blijkt dat bijna 80% van de Belgische bevolking weinig hoopvol is dat we de feestdagen op een normale manier zullen kunnen vieren. Ook biostatisticus Geert Molenberghs ziet het somber in. «We zijn nog steeds aan het opbouwen, de cijfers op intensieve zullen blijven stijgen en naar de 700 gaan. In het beste geval bouwen we af midden december. Maar dan zullen we - als alles goed gaat - pas in het nieuwe jaar terugkeren naar het normale. Het blijft dus afwachten en voorzichtig zijn», zegt hij in dezelfde krant.

Terug naar bubbels en knuffelcontacten?

Viroloog Marc Van Ranst verwacht dat er voor de eindejaarsperiode nog een Overlegcomité komt, en dus mogelijk nog strengere maatregelen. «De politiek is nu voorzichtig geweest door de economische sectoren open te houden en geen bubbels of knuffelcontacten op te leggen. Op dit moment is dat ook niet echt nodig, maar als het escaleert, zou dat verstandig zijn. Het zou me verbazen als er voor het einde van het jaar geen Overlegcomité meer komt», klinkt het.