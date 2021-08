Marc Van Ranst maakt op Twitter HILARISCHE grap over coronavaccin

Dat viroloog Marc Van Ranst niet alleen de serieusheid zelve is, bewijst hij op Twitter. Op een vraag over de veiligheid van het coronavaccin, etaleerde hij zijn gezond gevoel voor humor.

Van Ranst deelde zelf eerst een artikel waarin hij benadrukt dat antivaccinatiegroepen niet onschuldig zijn. «Voor sommigen zijn antivaccinatiesentimenten en complottheorieën een soort van geloof geworden. En het is haast onmogelijk om hen te overtuigen dat hun procovidgeloof gevaarlijk voor de gezondheid kan zijn. We gaan dus altijd mensen hebben die er bewust voor kiezen om ongevaccineerd te blijven», legt hij in het artikel uit.

Geslaagde grap

Een twitteraar stelde daarop de volgende vraag: «Is het vaccin in uw ogen dan 100% veilig?». Van Ranst knipoogde: «NEEN! Het moet echt wel in uw bovenarm!». Zijn grapje werd door heel wat mensen gesmaakt, al kon bijvoorbeeld Willem Engel er niet mee lachen. Die Nederlandse antivaxer diende onlangs een klacht in tegen Van Ranst wegens laster.

Serieus antwoord

Na zijn grapje gaf Van Ranst alsnog een serieus antwoord op de vraag van de twitteraar. «Hier is het serieuze antwoord, Indra. Ja, ik ben overtuigd dat dit een veilig vaccin is. Slimme mensen van verschillende disciplines bij geneesmiddelenagentschappen zoals EMA en FDA volgen de nevenwerkingen continu op en bevestigen keer op keer de veiligheid van deze vaccins», klinkt het.