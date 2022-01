Marc Van Ranst kritisch voor Novak Djokovic: «Zou een héél slecht voorbeeld zijn»

Novak Djokovic zal dan toch niet kunnen deelnemen aan de Australian Open, die maandag van start gaat. De Australische minister van Immigratie Alex Hawke maakte vandaag bekend dat zijn visum wordt ingetrokken nadat Djokovic ongevaccineerd het land binnen kwam, maar met een medische vrijstelling na een positieve PCR-test op 16 december. De minister nam die beslissing «op basis van gezondheidsredenen en het publieke belang». «De Australische overheid is vastbesloten de Australische grenzen te beschermen, vooral in de context van de pandemie van covid-19», laat hij weten in een communiqué.

Wet uit 1958

De Servische nummer 1 werd aanvankelijk vastgehouden in een quarantainehotel, maar uiteindelijk werd hij na een beslissing van de rechter toch vrijgelaten. De Australische minister van Immigratie kon zijn visum evenwel nog intrekken op grond van zijn discretionaire bevoegdheden, wat hij vrijdag dus deed. Hij baseerde zich daarvoor op een wet uit 1958 waardoor personen die een risico vormen voor de Australische bevolking, kunnen worden uitgewezen. In principe mag de tennisser Australië de komende drie jaar niet meer binnen, behalve in bepaalde omstandigheden.

Begrip

Intussen heeft Marc Van Ranst gereageerd op de zaak. Hij staat achter de beslissing van Hawke. «Men twijfelt aan de echtheid van de testresultaten van Djokovic. Er zou mee gefoefeld zijn. Ik begrijp de beslissing van de Australische overheid om zijn visum nu toch te weigeren. Niet vaccineren en foefelen met een positief testresultaat zou wel een heel slecht voorbeeld zijn!», schrijft hij op Twitter.