Londen blokkeert Schotse transgenderwet: «Dit is een schande»

De Britse regering gaat een Schotse transgenderwet blokkeren die het makkelijker maakt om voor de wet van geslacht te veranderen. Het is de eerste keer dat Londen op een dergelijke manier ingrijpt en een veto uitspreekt over een Schots wetsvoorstel. De Schotse premier Nicola Sturgeon noemt de Britse blokkade een schande en een frontale aanval op het Schotse parlement, dat vorige maand de wet aannam.

De Britse regering is naar verluidt onder meer bezorgd over de veiligheid van vrouwen. Kwaadwillende mannen zouden kunnen doordringen tot ruimtes die zijn voorbehouden aan vrouwen, zoals kleedruimtes. Ook benadrukt Londen zijn uiteindelijke zeggenschap over de kwestie.

Schotland is het eerste land van het Verenigd Koninkrijk dat met een dergelijke wet komt, inclusief het schrappen van de noodzaak van een medische diagnose en een verlaging van de minimumleeftijd van 18 naar 16 jaar. Landen als Ierland, Denemarken en Argentinië gingen de Schotten al voor.