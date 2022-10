Lichamen van Sanne en Hebe vermoedelijk aangetroffen in wagen bij ’s-Hertogenbosch

In de wagen die is gevonden bij het knooppunt Empel, bij ’s-Hertogenbosch in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, zijn twee overleden mensen aangetroffen. De Nederlandse politie zegt er niet aan te twijfelen dat het gaat om de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26) zijn. De identiteit van de twee is weliswaar nog niet officieel vastgesteld.

Woensdagavond had de politie gemeld een donkerkleurige Kia Picanto te hebben gevonden in het water bij het knooppunt Empel (A59/A2).

Nooit aangekomen

«In de Kia Picanto die gevonden is bij knooppunt Empel zijn twee overleden personen aangetroffen», aldus de politie op Twitter. «Vermoedelijk zijn dat de vermiste Sanne en Hebe. We onderzoeken de toedracht. We wensen alle betrokkenen veel sterkte.»

Maandag vertrok Sanne samen met het meisje in een zwarte Kia Picanto. De begeleidster haalde Hebe op bij een dagcentrum in Raamsdonksveer en zou vanaf daar naar Vught rijden, waar het meisje woont. Maar daar kwamen zij nooit aan. In de dagen daarna zetten de politie en vrijwilligersgroepen grote zoektochten op om de twee te vinden. Ook werd voor het meisje dinsdagochtend een amber alert uitgegeven.

De twee werden voor het laatst gezien op de A59 bij Waspik.