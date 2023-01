Lichaam na overlijden aan wetenschap schenken, wordt makkelijker

Wie wil dat zijn of haar lichaam na het overlijden aan de wetenschap geschonken wordt, zal daar voortaan niet langer een apart formulier bij de gemeente voor moeten invullen. Een wilsbeschikking zal volstaan. De wijziging maakt deel uit van de modernisering rond de begraafplaatsen die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) maandag voorstelt.

Via een wilsbeschikking kan iedereen aangeven wat er met zijn lichaam moet gebeuren na overlijden. Er kan onder andere aangegeven worden of er voor een begrafenis of crematie gekozen wordt en in welke gemeente men een laatste rustplaats wil. Wie zijn lichaam aan de wetenschap wil schenken, moest daar tot nu een apart document bij de gemeente aanvragen, maar daar maakt Somers komaf mee.

«Het proces om je lichaam aan de wetenschap te doneren, wordt verder vereenvoudigd. Tot nu toe moesten mensen een apart formulier aanvragen bij de gemeente. Vandaag maak ik het mogelijk dat dit ook via de wilsbeschikking kan», zegt Somers. Een aanvraag bij de universiteit naar keuze blijft wel nodig.

Assen meenemen

Daarnaast zullen na crematie van een overledene ook goede vrienden een symbolisch gedeelte van de assen kunnen meenemen. «Mensen wensen steeds meer een persoonlijke invulling te geven aan het afscheid. Met deze aanpassing wordt tegemoetgekomen aan de vraag van bijvoorbeeld singles die geen familie meer hebben», zegt Somers. «De wetgeving moet rekening houden met nieuwe maatschappelijke evoluties, nieuwe samenlevingsvormen en tegemoetkomen aan de wensen van nabestaanden.»

Geen subsidies meer voor crematoria

Door de decreetwijziging zal ook een inbreng van private middelen in een crematorium tot maximum 49 % mogelijk worden. De twaalf Vlaamse crematoria worden beheerd door lokale besturen of intergemeentelijke samenwerkingen en vormen vandaag een voldoende groot aanbod voor de komende decennia. Daarom heeft Somers beslist om niet langer subsidies te geven.

74 % van de overledenen werd in 2020 gecremeerd in Vlaanderen. Tien jaar voordien was dat 57,4 %.

Cd&v reageert tevreden

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v), die zelf rond het thema al een resem parlementaire initiatieven heeft genomen, is tevreden met gewijzigde regelgeving. «Iedereen heeft recht op een waardig afscheid. Wanneer mensen denken aan of bezig zijn met afscheid nemen, willen ze daar steeds vaker een persoonlijke toets aan geven. Het beleid moet daarop inspelen, want die persoonlijke invulling helpt nabestaande in het verwerken van hun verdriet», aldus Schryvers.