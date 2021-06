Leven op Venus is dan toch onmogelijk

Leven zoals wij op Aarde kennen is onmogelijk op Venus omdat de atmosfeer te weinig waterdamp bevat, zo blijkt uit een maandag gepubliceerde studie. Die gaat in tegen de zogenaamde ontdekking van een gas dat mogelijk aan leven te linken was.

In de wolken van Venus is «geen actief leven mogelijk», zei microbioloog John Hallsworth, belangrijkste coauteur van een studie die maandag in het vakblad Nature Astronomy is verschenen, op een persconferentie. De dichtst tot ons staande planeet lijkt in vele opzichten op de onze, zoals haar grootte en massa. Maar ze verschilt door een infernale oppervlaktetemperatuur van 470 graden en een atmosfeer die voor 97 procent uit koolstofdioxide bestaat. Omstandigheden die weinig bevorderlijk zijn voor leven, dus.

Niettemin had de Britse astronome Jeane Greaves in september vorig jaar bekendgemaakt fosfine in het dichte wolkendek van Venus te hebben ontdekt. Op aarde is het gas afkomstig van menselijke of microbiologische activiteit. Greaves en haar collega’s zetten de wetenschappelijke gemeenschap met haar ontdekking dan ook in beroering. Maar specialisten hadden daarna zware kritiek op hun observaties en methode.

Te weinig water

Nu betwijfelt John Hallsworth van de Queen’s Universiteit in Belfast de mogelijkheid dat er in de helse condities van Venus überhaupt een organisme zou kunnen gedijen. De wetenschappers spitsten zich toe op de minimale hoeveelheid water die de meest resistente microben op aarde zouden nodig hebben om actief te blijven en zich verder te ontwikkelen. De hoeveelheid water in de wolken van Venus is «meer dan honderd keer te ontoereikend» opdat zelfs de meest resistente micro-organismen zouden kunnen overleven, luidt de redenering. De meest droogtetolerante microbe zou geen enkele levenskans in de wolken rond Venus hebben. Een micro-organisme dat het best bestand is tegen een zure omgeving heeft zo mogelijk nog minder kans, benadrukt Hallsworth. Als we ooit in contact komen met buitenaards leven, zal dat dus allicht niet van Venus komen.