Lespakket over Zwarte Piet gelanceerd voor Nederlandse kinderen

De stichting Nederland Wordt Beter heeft woensdag een online lespakket gelanceerd over de sinterklaastraditie in Nederland. Het pakket is bedoeld als «onderwijstool voor een inhoudelijk gesprek over het sinterklaasfeest in de klas», aldus de organisatie achter de campagne Zwarte Piet is Racisme en de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP).

In het lespakket ’De Geschiedenis van Sint en Piet’, dat bedoeld is voor de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school, wordt de ontstaansgeschiedenis van het sinterklaasfeest behandeld en de verschijning van Zwarte Piet daarin.

Ook wordt de verandering van het feest van de afgelopen jaren besproken en de toekomst ervan. Het lesmateriaal gaat in vier lessen in op vragen als ’Wat is een traditie en kan die veranderen?’ en ’Hoe ga je op een constructieve manier met elkaar in gesprek op basis van argumenten?’.

Onderbouwd debat

Na het volgen van de lessen kan een leerling «uitleggen hoe de figuur Zwarte Piet is ontstaan en veranderd in de afgelopen tijd en zelf een onderbouwde mening vormen en inhoudelijk in gesprek gaan over de vraag of Zwarte Piet wel of niet aangepast moet worden», aldus Nederland Wordt Beter.

De Zwarte Piet-discussie doet jaarlijks in ons buurland de gemoederen hoog oplaaien. Vorig jaar werden KOZP-demonstranten tijdens een actie in het conservatieve Volendam nog bekogeld met onder meer eieren, oliebollen, vuurwerk en visafval.