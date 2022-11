Leraren in spe botsen op hoofddoekenverbod

Studenten in de lerarenopleiding die een hoofddoek dragen, vinden steeds vaker geen stageplaats. Dat berichten De Standaard en Gazet van Antwerpen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt in een reactie dat het hem «perfect verdedigbaar lijkt dat een school niet wil dat leerkrachten opzichtige tekenen van religieuze overtuiging dragen».

Nu het aantal studenten in de lerarenopleiding stijgt en de groep studenten diverser wordt, botsen hogescholen bij de zoektocht naar stageplaatsen steeds vaker op het hoofddoekenverbod. «In het verleden kregen we de studentes altijd wel geplaatst. Nu kunnen we sommigen gewoon geen stageplaats aanbieden», zegt Gert Naessens van de lerarenopleiding van Odisee Hogeschool.

«We botsen op de limieten», beaamt Sofie Landuyt, verantwoordelijke voor de opleiding aan de Arteveldehogeschool in Gent. «Studentes worden geweigerd puur omdat ze een hoofddoek dragen.»

«Onhoudbaar»

De huidige situatie is volgens hogescholen onhoudbaar. Enerzijds kampt het onderwijs met een lerarentekort, anderzijds weerspiegelt het lerarenkorps amper de samenleving omdat er dus nauwelijks Vlaamse leraren zijn met een migratieachtergrond.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt in een reactie dat het hem «perfect verdedigbaar lijkt dat een school niet wil dat leerkrachten opzichtige tekenen van religieuze overtuiging dragen.» «Ik steun die scholen voluit. Kandidaat-leerkrachten die de keuze van de school niet willen respecteren, hebben blijkbaar wel een hogere roeping dan lesgeven.»

Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman dringt erop aan om het hoofddoekenverbod voor de klas op te heffen. Ook Vooruit is misnoegd.