Leerlingen met autisme en ADHD vernederd op middelbare school: «Jongen werd vastgebonden met ducttape»

In een middelbare school in Ninove worden leerlingen met autisme stelselmatig vernederd en uitgelachen door leraars. Eén jongen met ADHD werd zelfs vastgebonden op zijn stoel, schrijft Het Laatste Nieuws na een onderzoek samen met VTM Nieuws.

Op de Middenschool in Ninove zijn er speciale klasjes voor leerlingen van 12 en 13 jaar met een autismespectrumstoornis, maar de jongeren worden er allesbehalve goed behandeld, vertellen leerkrachten van de school. Een groep van acht leraars vernedert de tieners in de klas. Het kwam ook al tot fysieke uitbarstingen.

Opgesloten

Af en toe liep het volledig uit de hand: zo werd één leerling tijdens een woede-uitbarsting opgesloten in de klas op de eerste verdieping, waarna de jongen uit wanhoop uit het raam sprong. Een andere keer werd een jongere die ADHD had vastgebonden aan zijn stoel met ducttape. Er werd zelfs een foto van hem genomen, die gedeeld werd in een whatsappgroepje van de leraars.

Sommige leraars probeerden zich te verzetten tegen de groep, maar werden zo zelf het slachtoffer van pesterijen. Al in april vorig jaar stapte een leerkracht naar de directie. Er werd een coachingtraject gestart, en één leraar kreeg een waarschuwing, maar daar bleef het bij. Het schoolbestuur belooft nu een nieuw intern onderzoek.