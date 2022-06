Laatste hogeschool stopt met opleiding leraar Latijn

De laatste hogeschool die een lerarenopleiding Latijn aanbood, stopt ermee. De Arteveldehogeschool in Gent geeft als reden dat er nog te weinig interesse is, schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen donderdag.

«Bij de laatste lichting studeerden nog amper acht leerkrachten af», zegt woordvoerster Esther van Tilburg. Voor de hogeschool is het te duur om de opleiding in stand te houden voor zo weinig studenten. Verschillende andere hogescholen die de opleiding aanboden, stopten er eerder ook al mee.

Wie leerkracht Latijn wil worden, moet voortaan een masteropleiding volgen aan een universiteit: de UGent of de KU Leuven.

Knelpuntberoep

De beslissing van Arteveldehogeschool stoot op veel onbegrip. «Acht studenten lijkt misschien weinig, maar élke student die afstudeert, is pure winst», zegt classicus Christian Laes (UAntwerpen). «Leerkracht Latijn is nu al een knelpuntberoep, en we stevenen nog af op een pensioengolf.»

De stopzetting van de opleiding is een nieuwe klap voor het vak Latijn, dat al jaren kampt met dalende leerlingenaantallen. Vorig schooljaar volgden 32.656 leerlingen Latijn in het middelbaar, verspreid over de verschillende jaren, of 9,31 procent van álle leerlingen. Tien jaar eerder waren dat er 8.000 meer. «Er is een daling, maar die is ook niet dramatisch», zegt Laes. «In vergelijking met andere Europese landen kunnen we nog mooie cijfers voorleggen. Dat betekent wel dat we nog veel leerkrachten nodig hebben.»