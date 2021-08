Laagste maximumtemperatuur voor een 17de augustus ooit gemeten

Dinsdag werd in Ukkel de laagste maximumtemperatuur gemeten voor een 17e augustus. Het nieuwe laagterecord bedraagt 15,4°C. Het vorige record dateert van 1962, toen bedroeg de maximumtemperatuur in Ukkel 15,7°C. Dat tweet VRT-weerman Frank Deboosere. Het is echter nog niet de koudste zomerdag van dit jaar, voegt KMI-weerman David Dehenauw toe: op 22 juni was het in Ukkel 15°C.