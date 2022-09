Kwart van het Amazonewoud onomkeerbaar verwoest, waarschuwen inheemse leiders

Maar liefst 26 procent van het Amazonewoud, de groene long van onze planeet, is onomkeerbaar verwoest, waarschuwden verschillende inheemse leiders op een bijeenkomst in de Peruaanse hoofdstad Lima.

«Dit alarm zegt ons dat als we nu niets doen, we de ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 of die van de grote klimaattop in Glasgow (COP26) niet halen», verzekerde Gregorio Mirabal, die 3,5 miljoen inheemse personen in Venezuela vertegenwoordigt.

Omwille van de vijfde top van inheemse volken presenteerden Amazoneleiders en onderzoekers uit negen landen een rapport waaruit blijkt dat het Amazonegebied op een keerpunt staat. Dit komt door de hoge cijfers van ontbossing en aantasting, die nu samen 26 procent van het gebied beslaan.

Onmiddellijk bescherming nodig

De overige 74 procent heeft onmiddellijk bescherming nodig, stelt het rapport. «De overheden hebben beloofd om het Amazonewoud te redden, maar gezien de cijfers, houden ze zich duidelijk niet aan deze beloftes», zei het hoofd van de Wakuenai Kurripaco.

Volgens Mirabal leven in het gebied zo’n 511 inheemse volken en worden er 500 verschillende talen gesproken.