Kusttreinen met reservatie rijden uit vanaf 3 juli

De NMBS zette op zaterdag 5 en zondag 6 juni voor het eerst tien rechtstreekse Kust-Express-treinen in tussen vier steden in het binnenland en kuststations Blankenberge, De Panne, Knokke en Oostende. De passagiers konden via de NMBS-website een plaatsje reserveren voor 1 euro per rit bovenop de normale ticketprijs. Het ging om een proefproject om, met het oog op een drukke zomer, na te gaan hoe het reisverkeer van en naar de kust beter georganiseerd kan worden. Met de Kust-Express-treinen zijn reizigers zeker van een plaats en zijn ze bovendien ook sneller aan zee, omdat er geen tussenstops zijn. Voor het traject tussen Brussel en De Panne betekent dat bijvoorbeeld een tijdswinst van 54 minuten.

Dat proefproject is intussen positief geëvalueerd, antwoordde minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) dinsdagmiddag op vragen van N-VA, Vlaams Belang, Ecolo-Groen, PVDA, CD&V, Open Vld, Vooruit en PS in de Kamercommissie Mobiliteit. Meer dan 1.000 reizigers hebben tijdens het proefweekend een plaatsje gereserveerd en er hebben zich geen noemenswaardige problemen voorgedaan, aldus de minister. De Kust-Express-treinen zullen deze zomer dus rijden.

Concreet kan er vanaf donderdag gereserveerd worden voor de treinen die in juli zullen rijden. De kostprijs blijft 1 euro per rit bovenop de normale ticketprijs. Ook voor kinderen jonger dan 12 jaar, die normaal mits begeleiding gratis op de trein mogen, moet die reservatiekost betaald worden.

Tijdens de weekends in de zomervakantie zullen er elke dag twintig ritten zijn (tien richting de kust ’s ochtends en tien in de andere richting ’s avonds). Er rijden dan treinen tussen Luik-Guillemins en Oostende, tussen Gent-Sint-Pieters en Blankenberge, tussen Antwerpen-Centraal en Blankenberge, en tussen Brussel-Zuid en Oostende, De Panne en Knokke. Op weekdagen rijden er alleen reservatietreinen tussen Brussel-Zuid en Oostende (twee heen en twee terug).

De reizigers krijgen in vergelijking met het testweekend wel nog iets langer de tijd om te reserveren: de reservaties worden pas een kwartier voor het vertrek van de trein afgesloten, in plaats van een halfuur. Daarnaast zal wie minder mobiel is ook assistentie kunnen aanvragen, volgens de gangbare procedure, en mogen ook fietsen mee op de trein. Daarvoor wordt wel geen aparte wagon voorzien, en dus is is de plaats voor de tweewieler niet gegarandeerd.

De NMBS zegt dat dankzij de reservatietreinen «er beter kan worden geanticipeerd en de reizigersstromen naar de verschillende kustbestemmingen beter kunnen worden gespreid». Daarbij is er ook een nauwkeurig beeld van het aantal reizigers op deze treinen.

Ook bij de klanten is er volgens de spoorwegmaatschappij enthousiasme. «Bijna één op de drie klanten geeft ook aan de wagen aan de kant te willen laten staan om de reservatietrein naar de kust te nemen», zegt NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir in een persbericht. «Dat betekent dat comfort en commerciële snelheid bijkomende klanten aantrekt, mogelijk nieuwe klanten. Dat bevestigt de rol van de trein als hefboom voor een vlotte en duurzame mobiliteit.»

Aanvulling op bestaande aanbod

Ook minister Gilkinet is tevreden. «Dit biedt een antwoord op de vraag van dagjestoeristen die een uitstap naar zee vooraf willen plannen. Zij zijn zeker van hun plaats, krijgen een snellere reistijd en vermijden erg drukke treinen.»

De Ecolo-vicepremier benadrukt nog dat het om een aanvulling gaat op het bestaande treinaanbod. De gewone treinen richting kust blijven volgens de normale dienstregeling rijden en het is ook niet de bedoeling om ook voor de normale treinverbindingen in België reservatie mogelijk te maken. «Dat is praktisch niet haalbaar en ook niet wenselijk. De trein nemen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn.»

Midden juli worden de reservaties geopend voor de reservatietreinen in augustus. Aan het einde van de zomer volgt er een evaluatie om te bekijken of de «Kust-Express» nog een vervolg krijgt, zegt de NMBS nog.