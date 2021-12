KU Leuven ontwikkelt test voor patiëntgerichte behandeling van eierstokkanker

Jaarlijks worden in België ongeveer 870 gevallen van eierstokkanker gemeld. Immuuntherapie, therapie die het afweersysteem van de patiënt aanmoedigt om kankercellen aan te vallen, blijkt in veel gevallen nog niet optimaal te werken voor mensen met eierstokkanker. Dat komt enerzijds door het resistente karakter van tumorcellen bij eierstokkanker, en anderzijds door de hoge diversiteit tussen patiënten. Daardoor werkt niet elke behandeling voor iedereen.

Biomerkers

Het team van de KU Leuven ging daarom op zoek naar een andere methode. De onderzoekers richtten zich op biomerkers, indicatoren in het lichaam van de patiënten zelf. «We zochten naar gepersonaliseerde dynamische biomerkers, die bepalend zijn voor de overlevingskansen van patiënten», legt professor Abhishek D. Garg uit. «Daardoor kunnen we het verdere verloop van de ziekte voorspellen, en iemands behandeling daaraan aanpassen.»

De test maakt gebruikt van het serum, het vloeibare deel dat niet kan stollen, van iemands bloed. Het serum wordt toegevoegd aan bepaalde cellen in het lab. «Omdat elke tumor zijn eigen ‘vingerafdruk’ nalaat in het serum, zullen de cellen anders reageren», zegt medeonderzoeker en doctorandus Jenny Sprooten. Op basis daarvan kunnen behandelende artsen inschatten hoe de ziekte zich verder zal evolueren. Zo wordt het mogelijk voor hen om aan patiënten te adviseren wat de meest geschikte behandeling is.

Klinische studies

Het is wereldwijd de eerste keer dat een test op basis van biomerkers voor eierstokkanker ontwikkeld is. De aanvraag voor een patent is momenteel ingediend, binnenkort worden ook de klinische studies uitgebreid voor verdere validatie van de test. Daarna moeten de autoriteiten het nog goedkeuren. Als alles goed gaat, kan de test binnen vier à vijf jaar gebruikt worden. In de tussentijd onderzoekt het team ook mogelijke biomerkers voor andere kankers.

De resultaten van de studie zijn donderdag in het wetenschappelijk tijdschrift Journal for ImmunoTherapy of Cancer gepubliceerd.