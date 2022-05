KU Leuven lanceert burgerbevraging rond tuinen en klimaat

De KU Leuven heeft een nieuwe burgerbevraging gelanceerd over tuinen in Vlaanderen. Bedoeling is om na te gaan hoe mensen omgaan met hun tuin, wat ze er allemaal in doen, en hoe tuineigenaars te motiveren zijn om hun stukje grond meer klimaatrobuust te maken.

Vlaanderen telt 2,5 miljoen percelen tuin, dat is goed voor 150.000 hectare, ofwel twaalf procent van het volledige Vlaamse grondgebied. Ter vergelijking: natuurgebieden beslaan drie procent van Vlaanderen, bossen tien procent.

In de strijd tegen de klimaatopwarming kunnen tuinen dus van cruciaal belang zijn, stellen de KU Leuven-onderzoekers. Over de staat van onze tuinen is al onderzoek gedaan, bijvoorbeeld door het CurieuzeNeuzen-project: daarmee is data verzameld over de vochtbalans en de temperatuur van Vlaamse tuinen. Over het gedrag van tuineigenaars is echter nog weinig geweten. Daarom wordt nu deze nieuwe bevraging gelanceerd.

Klimaattuiniers

De onderzoekers zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in wie er in de tuin werkt, hoe vaak en wat iemand daar doet. Ook peilen ze naar redenen waarom er bomen of struiken aanwezig zijn in iemands tuin, waarom er bijvoorbeeld verdroogde bloemen liggen of waarom regenwater al dan niet gebruikt wordt voor het besproeien van planten. «We willen nagaan hoe we van tuiniers echte klimaattuiniers maken», zei onderzoeker Valerie Dewaelheyns bij de lancering donderdag in het Provinciehuis in Leuven.

Via de website kunnen alle geïnteresseerden deelnemen aan de bevraging.