Koudeprik duwt gasprijs naar omhoog

De koude temperaturen, die zich ook in ons land doen voelen, doen de gasprijs in Europa stijgen. Verwacht wordt dat de koudeprik nog wel enkele weken zal aanhouden.

Terwijl Europa in oktober en een groot deel van november kon profiteren van milde temperaturen, is de barometer sinds kort omgeslagen. Het is kouder dan normaal en dat zou volgens de verwachtingen nog minstens twee weken aanhouden.

Meer vraag, hogere prijzen

Het frisse weer leidt voor meer vraag naar aardgas, met als gevolg stijgende prijzen. De markt voor aardgas is krap geworden, nu Europa niet meer rekent op Russisch pijpleidinggas.

Op de Nederlandse termijnmarkt - toonaangevend voor Europa - stijgt de gasprijs maandag meer dan 9 procent tot 148 euro per megawattuur. Dat is nog steeds onder de piek van augustus, maar nog altijd minstens vier maal zo duur als normaal.