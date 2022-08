Kortere wachtlijst voor adoptieouders

De achterstand in de maatschappelijke onderzoeken voor adoptie is kleiner geworden. De nieuwe Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek (DMO) heeft de achterstand op acht maanden tijd kunnen verkleinen van 126 naar 94 dossiers. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) heeft opgevraagd. Zij noemt de inkorting van de wachtlijst goed nieuws voor de kandidaat-adoptieouders. «Elke schakel in de procedure die we verkorten, betekent minder lang wachten», aldus Schryvers.

Wie zich kandidaat stelt om een kind te adopteren moet een hele procedure doorlopen. Na de aanmelding en registratie volgen twee infosessies. Daarna beslist het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) welke kandidaten aan de voorbereiding mogen beginnen. Na de voorbereidingssessies is het aan de familierechtbank om opdracht te geven voor een maatschappelijk onderzoek (tussenvonnis). Dat maatschappelijk onderzoek gebeurt door de Dienst Maatschappelijk Onderzoek (DMO). Op basis van dat onderzoek kan de familierechtbank een geschiktheidsvonnis uitspreken.

Sinds 2017 heeft de DMO van het CAW Brussel (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) de taken overgenomen van de DMO’s van Hasselt en Gent. «Door alle maatschappelijke onderzoeken in het kader van adoptie te laten uitvoeren door één dienst in plaats van door drie werd de bestaande expertise gebundeld. Die bundeling moest ook leiden tot een meer eenduidige beoordeling van de dossiers», zegt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers.

Maar in de praktijk stelden er zich grote personeelsproblemen en liep de wachttijd voor kandidaat-adoptieouders op van 3 à 4 maanden naar 7 à 8 maanden.

2021 afgesloten

Op 1 mei 2021 werd overgeschakeld naar een nieuwe DMO, de vzw MOA, en die nieuwe organisatie is erin geslaagd de wachtlijst opnieuw in te korten. Terwijl er op 1 mei 2021 nog sprake was van 126 lopende en wachtende dossiers, was dat aantal eind 2021 al teruggebracht naar 94. «Tijdens de eerste 8 maanden van de werking van de nieuwe DMO is de wachtlijst dus al verminderd met 32 dossiers», zegt Katrien Schryvers.

In de eerste vier maanden van dit jaar kon vzw MOA al 39 dossiers afsluiten. Zo konden eind juli alle dossiers die aangemeld werden in 2021, worden afgewerkt.