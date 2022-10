Kom op tegen Kanker organiseert de 23ste Dag tegen Kanker: «Het taboe rond kanker is er intussen uit»

De Dag tegen Kanker, die steevast plaatsvindt op de derde donderdag van oktober, is een initiatief van Kom op tegen Kanker en is al aan z’n 23ste editie toe. Waar de coronapandemie er de afgelopen paar jaar voor zorgde dat intitiatieven op kleinere schaal moesten plaatsvinden, kunnen kankerpatiënten in 2022 weer volop genieten van de vele activiteiten die doorheen het land ter ere van hen worden georganiseerd. Iedereen kan hen een duwtje in de rug geven door zich in het geel te kleden of een geel lintje op te spelden.

Solidariteit staat centraal

Dat extra teken van solidariteit is hoog nodig wat betreft Luk Naveau van Kom op tegen Kanker: «Het grote taboe rond kanker is er inmiddels een beetje uit. Er mag over gepraat worden. Toch voelen kankerpatiënten zich soms nog eenzaam en hebben ze het vaak zwaar tijdens en na hun behandelingstraject. Door de Dag tegen Kanker te organiseren, geeft Kom op tegen Kanker gans Vlaanderen de kans om zich solidair te tonen met kankerpatiënten en hun directe omgeving. We bedelven de samenleving onder de gele lintjes. Zo merken mensen met kanker dat ze er niet alleen voorstaan.»

Simpel gesteld heeft de Dag tegen Kanker twee doelen. Enerzijds is het de gelegenheid bij uitstek om kankerpatiënten een hart onder de riem te steken. Dat gebeurt niet alleen door middel van de gele lintjes, maar ook met activiteiten die speciaal voor hen georganiseerd worden. Van een knipbeurt tot een bakworkshop: elk excuus is goed om even niet te hoeven piekeren. Anderzijds grijpt Kom op tegen Kanker de dag aan om de bevolking te sensibiliseren. Kanker komt helaas maar al te vaak voor en er op tijd bij zijn helpt om de ziekte te overwinnen. In de toekomst wil Kom op tegen Kanker nog meer jongeren en mensen met een migratieachtergrond bereiken, via scholen en verenigingen. Ook de weg naar het aanbod van psychosociale werking zal meer aandacht krijgen.

Wil je op de Dag tegen Kanker je beste beentje voorzetten? Hul je dan in een gele outfit en deel een foto op sociale media met #dagtegenkanker of speld het gele lintje op dat op 19 oktober bij je Metro zit.

Dag tegen Kanker in cijfers

∝ De eerste editie vond plaats in 2000.

∝ De eerste gele lintjes werden in 2008 opgespeld.

∝ Vorig jaar namen ruim 400 organisaties deel.

∝ Zorgverleners en sympathisanten dragen ruim 350.000 gele lintjes.

∝ Meer dan 1 miljoen mensen zagen vorig jaar het gele lintje op sociale media.