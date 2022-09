KMI waarschuwt voor intense regenbuien: code oranje en geel van kracht

Lokaal kan er woensdag op 24 uur tijd 50 tot 70 liter per vierkante meter vallen. In het zuidelijke deel van het land, en mogelijk ook deels over het centrum, kunnen ook onweersbuien tot ontwikkeling komen met felle windstoten. De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden. In Vlaams-Brabant en Brussel is tot woensdagavond code oranje van kracht. Voor de andere Vlaamse provincies en de kust houdt het KMI het op code geel.

Woensdagavond vallen er nog enkele buien in het centrum, maar later wordt het droog met opklaringen. Het koelt af naar temperaturen tussen 10 en 15 graden.

Donderdag

Donderdag verlaat de laatste regen ons land in het uiterste zuidoosten en is het vaak zwaarbewolkt. Lokaal is een bui mogelijk. Het kwik klimt niet boven 15 graden in de Hoge Ardennen en 18 of 19 graden in Laag-België.

Weekend

Vrijdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Al snel ontstaan er buien aan de kust die zich later uitbreiden naar gans het land. Vooral aan zee kunnen de buien soms fel zijn en vergezeld van korrelhagel en enkele donderslagen. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden.

Ook zaterdag blijft het onstabiel met veel wolkenvelden en regelmatig buien. Er is opnieuw kans op korrelhagel en enkele donderslagen. We halen maxima tussen 10 en 15 graden.

Zondag trekt een nieuwe buienlijn vanaf de Noordzee over het land. Op het einde van de dag wordt het droger. We halen temperaturen tussen 10 en 15 graden, bij een gure wind.