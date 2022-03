«Kleine vooruitgang» tijdens derde overlegronde tussen Rusland en Oekraïne

De Oekraïense en Russische onderhandelaars hebben elkaar gisteren ontmoet voor een derde overlegronde. De vorige twee ontmoetingen leverden amper concrete resultaten op. Volgens Mikhailo Podoljak, die voor Oekraïne aanschoof, is er een «kleine vooruitgang» geboekt inzake de humanitaire corridors maar meer details waren er bij het ter perse gaan nog niet bekend.

Het overleg ging om 15.00 uur van start in Belavezjskaja Poesjtsja in Wit-Rusland en duurde zowat drie uur. Oekraïne eiste een onmiddellijk staakt-het-vuren en een terugtrekking van alle Russische troepen.

Rusland van zijn kant wilde dat Oekraïne instemt met alle wensen van het Kremlin. Dat houdt een volledige demilitarisering in en een verankering van de neutrale status van het land in de grondwet. Daarnaast moet het land ook de Krim als Russisch grondgebied erkennen en de onafhankelijkheid van Donetsk en Loehansk aanvaarden. Maar wat de gesprekken ten gronde betreft, is er amper tot geen vooruitgang, aldus nog Podoljak. Ook de Russische delegatie gaf aan dat de gesprekken «niet aan de verwachtingen van Moskou» voldeden.

De Russische delegatie gaf na afloop van het gesprek wel aan dat de onderhandelingen worden voortgezet.

HUMANITAIRE CORRIDORS

De toegezegde humanitaire corridors werken voorlopig ook nog niet. Kiev weigert bijvoorbeeld de door Moskou voorgestelde humanitaire corridors naar Wit-Rusland en Rusland voor de evacuatie van burgers uit de gebombardeerde steden.

De Oekraïense vicepremier Iryna Veresjtsjoöek had het over een «onaanvaardbare optie». Volgens de vicepremier zullen de burgers die door de Russen werden opgeroepen voor evacuatie uit de steden Charkiv, Kiev, Marioepol en Soemi «niet naar Wit-Rusland gaan om dan vervolgens op het vliegtuig naar Rusland te stappen».

Rusland had laten weten humanitaire corridors te zullen openen voor de evacuatie van burgers. Zo zou er een corridor komen tussen Kiev en de Wit-Russische stad Homel, niet ver van de Oekraïense grens. Uit Marioepol waren er twee corridors gepland naar ofwel het Russische Rostov aan de Don, ofwel naar het westen tot aan de Oekraïense stad Zaporizja. Vanuit Charkiv zou een andere corridor leiden tot de Russische stad Belgorod. De burgers van Soemi konden ofwel naar Belgorod, ofwel naar het Oekraïense Poltava.