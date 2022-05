Kinderfoto’s online plaatsen? «Praat erover en geef het kind veto»

Ouders staan best wat vaker stil bij de gevolgen van het delen van kinderfoto’s op sociale media. Dat vinden onderzoekers van de UGent. Ze lanceren woensdag Magditonline.be , een online leidraad die influencers, maar ook minder gevolgde ouders, moet helpen om vaker stil te staan bij de gevolgen en zelfs mogelijke gevaren van het delen van een bericht of foto.

«Toen wij jong waren, was dit nog geen probleem», zegt onderzoekster Liselot Hudders over de nieuwe generatie ouders. «Er waren wel eens foto’s in een album waar we niet gelukkig mee waren. Dat was nog niet openbaar. Nu wel. Het kan je kind lang achtervolgen en een zware rugzak zijn om mee te dragen», waarschuwt ze.

Meedenken

De onderzoekster zegt dat kinderen best meedenken over hun online identiteit. «Dat kan vanaf heel jonge leeftijd», klinkt het. «Geef je kind ook vetorecht als het een foto niet wil delen.» Het is niet de bedoeling om kinderen volledig weg te houden van sociale media. Ze hebben het recht er te spelen en digitale vaardigheden te ontwikkelen. «Betrek hen bij sociale media-activiteiten en geef zelf het goede voorbeeld.»

Zo is het belangrijk dat jongeren leren wat de impact is van een foto die gedeeld wordt. «We hebben soms een optimisme-bias», klinkt het. «Het zal ons wel niet overkomen.» Online beelden kunnen leiden tot online pesterijen of misbruikt worden voor andere doeleinden. En als jongeren zelf hun profiel beheren, kunnen ze benaderd worden door pedofielen.

Trotse ouders op sociale media

Volgens eerder onderzoek geeft drie kwart van de Vlaamse jongeren aan dat hun ouders actief zijn op sociale media. Van die ouders deelt 57 procent van die ouders informatie over hun kind. Vooral bij influencers, personen die een relatief grote aanhang hebben, komt dat steeds vaker voor. Hudders bestudeert influencers al sinds hun opkomst in 2017.

«Het lijkt vandaag een evidentie», zegt Hudders. «Je wordt ouder, bent trots op je kind en wil dat delen met anderen. Als je kind het goed doet, heb je het gevoel dat je een goede ouder bent. Sociale media versterken dat gevoel. Maar ons onderzoek toont dat er heel wat gevaren zijn.» Het juridisch kader is een kluwen en moeilijk te begrijpen. Bijvoorbeeld als het gaat over de wet op kinderarbeid, die wel degelijk van toepassing is.

«Ouders hebben juridisch het recht om foto’s van hun kind op sociale media te plaatsen», zegt Hudders, «maar ze zijn in deze zowel rechter als betrokken partij. Want je handelt in het belang van het kind, maar ook uit eigenbelang.» Hoewel beelden van kinderen vaak positieve reacties krijgen, kan het van belang zijn even na te denken voor je ze post.

«Het is belangrijk om er vaker bij stil te staan», legt de communicatiewetenschapster uit. «Is het wel nodig om mijn kind af te beelden? Wat kunnen de risico’s zijn op lange termijn? Kan mijn kind schade ondervinden wanneer de foto’s later circuleren in de klas of wanneer het werk gaat zoeken?"

Handige tool

«Het onderzoeksteam van de UGent heeft de tool opgesteld voor influencers, maar ook voor anderen die graag foto’s delen van hun kinderen. Het interdisciplinair onderzoek, waarbij Vlaamse influencers en experten van 13 organisaties zoals Child Focus en het Kinderrechtencommissariaat zijn geïnterviewd, werd omgezet in een reeks tips en bedenkingen.

Die kunnen ouders en influencers vanaf woensdag 18 mei raadplegen op de website.