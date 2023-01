Kind komt om bij beschieting van woning in Merksem

In het Antwerpse district Merksem is maandagavond een 11-jarig kind om het leven gekomen toen een woning onder vuur werd genomen. Dat zegt de lokale politie. De daders hadden het gemunt op een garagepoort in de Nieuwedreef, maar achter die poort bleek zich een leefruimte te bevinden. Het kind zou niet rechtstreeks geraakt zijn door kogels, maar door een indirect gevolg van de kogelinslagen zijn omgekomen.