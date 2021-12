Kind 18 jaar? Dit is wat er moet worden geregeld

Zodra je kind 18 jaar wordt zijn er een aantal dingen die zullen veranderen. De plicht om de kosten van verzorging en opvoeding te betalen geldt tot het kind 18 jaar is. Vanaf 18 tot 21 jaar moeten ouders de kosten van levensonderhoud en studie betalen. Wel kan een kind vanaf dat hij/zij 18 jaar is zonder toestemming van de ouders zelf abonnementen afsluiten en leningen aangaan. Je kunt dit als ouders niet meer terugdraaien. Het kind is vanaf dan zelf verantwoordelijk voor eventuele schulden betalingsachterstanden en afgesloten contracten.

Administratie op orde krijgen en houden

Als er iets is dat je je kind moet meegeven, dan is het dat hij/zij leert hoe je je administratie op orde kunt krijgen en houden. Heel veel dingen zijn digitaal tegenwoordig, dus veilig op te slaan in bijvoorbeeld de cloud. Voor de papieren administratie is een ouderwetse multomap nog steeds een goede optie. Schrijf op de rug wat er precies in de map zit en op deze manier kun je snel dingen vinden als je ernaar op zoekt bent. Post van de zorgverzekeraar en de Belastingdienst kun je er bijvoorbeeld heel erg goed in opbergen. Je wilt tenslotte geen rekening van de Belastingdienst missen…deze wordt alleen maar hoger als je hem vergeet te betalen.

Studiefinanciering

Mogelijk heb je recht op een tegemoetkoming in de kosten voor de studie die je volgt. Op de website van DUO kun je hier alles over terugvinden. Je kunt hier ook een berekening maken, zodat je weet waar je eventueel rekening mee moet houden.

Schrijf je in bij de woningbouwvereniging

Als je kant wilt maken op een sociale huurwoning, dan moet je je inschrijven bij de woningbouwvereniging. Omdat hier vaak lange wachtlijsten zijn, is het verstandig om dit te doen zodra je 18 geworden bent. Hoe langer je ingeschreven staat, hoe groter de kans dat je in aanmerking komt voor een woning. Schrijf je altijd in, bij de woningbouwvereniging van de gemeente waar je mogelijk later wilt gaan wonen.

Zorgverzekering afsluiten

In Nederland ben je wettelijk verplicht om vanaf je 18e een zorgverzekering af te sluiten. Het gaat dan in ieder geval om de basisverzekering. Eventuele aanvullende verzekeringen kun je erbij afsluiten. Kijk goed naar welke zorg je wel en niet nodig denkt te hebben. Je hebt sowieso het eigen risico dat je altijd eerst moet betalen, voordat de zorgverzekering de kosten waarvoor je verzekert bent voor je betaalt.

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag is een bijdrage in de zorgkosten vanuit de overheid. Afhankelijk van je inkomen en vermogen heb je hier wellicht recht op. Je kunt alle informatie hierover terugvinden op de website van de Belastingdienst.

Uitvaartverzekering afsluiten

Vanaf je 18e verjaardag dien je zelf je uitvaartverzekering te regelen. Je kunt vaak wel de polis die je ouders voor je hebben afgesloten overnemen. Het is verstandig om dit meteen na je 18e verjaardag te doen, omdat de premie dan nog erg laag is. Hoe langer je wacht, hoe hoger de premie zal worden.

Overige verzekeringen om af te sluiten

Er zijn een aantal verzekeringen die niet zozeer verplicht zijn, maar waarvan het wel handig is om eens naar te kijken. Deze kunnen namelijk wel op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn;

Aansprakelijkheidsverzekering

Als je voor je studie uitwonend bent, ben je verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van je ouders (mits de polis op gezinsdekking staat). In alle andere gevallen dien je zelf een verzekering af te sluiten.

Inboedelverzekering

Indien je uitwonend bent, dan is de inboedel niet verzekerd onder de inboedelverzekering van je ouders. Sluit hiervoor dus altijd zelf een polis af.

Reisverzekering

Tot je 27e ben je verzekerd op de polis van je ouders, daarna moet je zelf op zoek naar een passende reisverzekering.

Wat verandert er precies voor de ouders?

Naast dat je kind ineens volwassen is en dus zelf een heleboel keuzes mag maken, zijn er ook een aantal praktische zaken die zullen veranderen voor ouders;