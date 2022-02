Kentering is ingezet: «Zo lang moeten we nog volhouden»

De coronacijfers tekenen eindelijk een terugval af. De vijfde golf is nog niet voorbij, maar de piek ligt intussen wel achter ons. «Het einde is in zicht», klinkt het.

De piek van de vijfde golf werd op 24 januari bereikt en bedroeg bijna 76.000 besmettingen op één dag. Intussen zijn we anderhalve week verder en is het aantal nieuwe besmettingen behoorlijk gezakt. «De piek van de besmettingen van de vijfde golf ligt achter ons. Het aantal is met 20 procent gedaald, maar de vijfde golf is zeker nog niet gaan liggen. De vijfde golf is nog niet voorbij en voorzichtigheid blijft geboden», vertelt viroloog Steven Van Gucht in Het Nieuwsblad.

Piek van ziekenhuisopnames

Naar verwachting wordt de piek van het aantal ziekenhuisopnames deze week bereikt. Momenteel ligt de druk in de ziekenhuizen nog heel hoog, maar ook daar is er licht aan het einde van de tunnel, zo legt Marcel Van der Auwera, topman bij de FOD Volksgezondheid en hoofd van het comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC), uit. «Er liggen meer dan 4.000 patiënten met corona in het ziekenhuis. Qua absolute aantallen zitten we hoger dan de vierde golf, maar de druk is verschoven naar de verpleegeenheden. Maar het einde is in zicht. Nog één à twee weken volhouden en dan kunnen we hopelijk naar een rustige lente en zomer», klinkt het.