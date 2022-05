Keert Trump terug naar Twitter? Van Musk is hij officieel welkom

De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil de ban van Donald Trump, de gewezen president van de Verenigde Staten, op Twitter opheffen, eenmaal zijn overname van het sociale medium voor 44 miljard dollar rond is.

«Ik denk dat het niet correct was Donald Trump te bannen», zo citeerde nieuwszender CNN de topman van Tesla en SpaceX. Hij noemde dinsdag op een evenement over de toekomst van de auto de beslissing van januari 2020 een «vergissing». Musk zei dat het vertrouwen in het socialmediabedrijf wordt ondermijnd als mensen blijvend van Twitter worden geweerd.

Trump heeft eind april gezegd niet naar Twitter te zullen terugkeren, zelfs als zijn account is hersteld. Hij heeft immers in februari zijn eigen kanaal, Truth Social.

Volgens CNN was er ruime verwachting dat Musk de ban zou intrekken.