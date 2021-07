Johnson & Johnson zegt dat vaccin doeltreffend is tegen deltavariant

Johnson & Johnson verzekert dat zijn coronavaccin doeltreffend is tegen de bijzonder besmettelijke deltavariant, die eerst opdook in India. De immuunrespons zou minstens acht maanden aanhouden.

Volgens een eigen studie van het Amerikaanse farmabedrijf bij acht gevaccineerden neutraliseren de antilichamen en cellen van het immuunsysteem de deltavariant. Een tweede studie bij twintig patiënten bevestigde die uitkomst.

Nieuwe golf?

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde donderdag voor een mogelijke nieuwe golf in de coronapandemie in Europa, gedragen door de deltavariant. In Afrika stijgt het aantal gevallen alarmerend snel, stelde de organisatie, en ook in Aziatische landen maakt het virus een comeback.