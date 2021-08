JOEPIE! Nieuw videobewijs van aanwezigheid lynx in België

Er is nieuw videobewijs opgedoken van de aanwezigheid van de lynx in de Semoisvallei in ons land. Vorig jaar was er fotobewijs, maar dit keer staat «het spook van het bos», zoals de lynx ook genoemd wordt, op video. Dat maakte Jan Loos van natuurvereniging Landschap vzw maandag bekend.

«Met deze nieuwe video is onomstotelijk aangetoond dat de Europese lynx zich in onze Ardennen heeft gevestigd. Het zijn geen beelden van een toevallige zwerver, maar van een territoriaal gevestigd dier», zegt Jan Loos.

Zeldzame lynx

De natuurvereniging Landschap vzw met de campagne Welkom Wolf/Welkom Lynx pakte vorig jaar al uit met bewijs van de aanwezigheid van de zeer zeldzame Euraziatische lynx op Belgisch grondgebied. Dankzij vrijwilligers was dat het geval in augustus, oktober en november vorig jaar. «Na november 2020 werd het even stil, maar bij een recente controle van een automatische wildcamera in de Semoisvallei bleek dat de lynx zich op 24 mei opnieuw had laten betrappen. Met enige trots gaven vrijwilligers Eva, Wouter en Jorn een video vrij waarop eerst een das te zien is, die door een hellingbos loopt. Zodra de das het beeld verlaat, duikt in een andere hoek van het beeld de lynx op», zegt Jan Loos van Landschap vzw, die tien jaar geleden al de terugkeer van de Euraziatische lynx had voorspeld.

De vzw gaat er zelfs van uit dat de lynx van de Semoisvallei niet de enige is in het zuiden van ons land. «Wie denkt een lynx gezien te hebben kan dat doorgeven via het meldpunt, waar ook meer info staat over de opeenvolgende lynx-waarnemingen in de Semoisvallei», aldus Loos.