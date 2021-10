JOEPIE! Leuven breidt aantal deelbakfietsen fors uit

Momenteel zijn er zo’n 800 Leuvenaars die gebruik maken van het deelbakfietssysteem. «Ik ben zeer verheugd om te zien dat de bakfietsen erg in trek zijn in onze stad», zegt David Dessers (Groen), schepen van Mobiliteit. «Door de uitbreiding hopen we nog meer mensen te overtuigen in te stappen in het systeem. Zo kunnen we nog meer de sprong voorwaarts maken naar duurzame deelmobiliteit.»

Gebruik via app

Om een Cargoroo-fiets te gebruiken, moeten mensen de app op hun smartphone downloaden. Daarop is een kaart te zien met alle standplaatsen van de fietsen. In Leuven staan er zo bijvoorbeeld enkele aan de Spaanse Kroon, aan de Parkpoort en op verschillende plekken in het centrum. Betalen gebeurt ook via de app: per minuut kost het gebruik 7 cent. Er worden geen start- of abonnementskosten gevraagd.

Maandagochtend werd aan de Alfred Dejonghestraat in Kessel-Lo, deelgemeente van Leuven, een eerste testdag gehouden met de fietsen. Nieuwe gebruikers die nog wat onwennig zijn met het systeem, konden al hun vragen stellen aan medewerkers van het fietssysteem en een testritje maken. Cargoroo organiseert de testdagen nog de hele week in Leuven.