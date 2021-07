Italië scherpt coronamaatregelen aan na snelle toename besmettingen

«De deltavariant vormt een bedreiging omdat die zich zo snel verspreidt», aldus de Italiaanse premier Mario Draghi. Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza dringt er bij de bevolking op aan om zich te laten vaccineren.

Ziekenhuisbedden bepalend

Vanaf augustus gaan in Italië ook nieuwe maatregelen in over hoe risicozones bepaald worden. In plaats van incidentie zal de bezettingsgraad van ziekenhuisbedden door coronapatiënten een bepalende factor worden. De gezondheidsautoriteiten in Italië registreerden donderdag meer dan 5.050 nieuwe besmettingen en 15 overlijdens ten gevolge van het coronavirus op 24 uur tijd. Ruim 53 procent van de volwassen bevolking is volledig gevaccineerd in Italië.