Israëlische experts: «Pfizer beschermt tegen ernstige ziekte door deltavariant»

Het ministerie baseert zich op onderzoek dat tussen 20 juni en 17 juli is uitgevoerd onder een onbekend aantal mensen. Een opvallende conclusie is volgens Israëlische media dat het coronavaccin gemiddeld nog voor 41 procent doeltreffend zou zijn bij het voorkomen van besmettingen die gepaard gaan met ziekteverschijnselen.

Bescherming verzwakt? Dat staat haaks op onderzoek waar onlangs over is gepubliceerd in vakblad New England Journal of Medicine. Toen concludeerden onderzoekers dat hetzelfde vaccin voor 88 procent doeltreffend zou zijn bij het voorkomen van zo’n symptomatische coronabesmetting door de deltavariant. De Israëlische nieuwssite Times of Israël bericht dat de jongste statistieken de indruk wekken dat de bescherming in de maanden na de vaccinatie steeds verder verzwakt. Mensen die in januari zijn ingeënt, zouden nog voor 16 procent zijn beschermd tegen besmetting. Bij in april gevaccineerde mensen staat dat percentage nog op 75 procent. Experts plaatsen wel kanttekeningen bij die cijfers. De verstreken tijd is mogelijk niet de enige factor die hier van belang is. Er zou ook meespelen dat mensen die vroeg aan de beurt kwamen bij het vaccineren behoren tot kwetsbare groepen die minder weerbaar zijn bij een virusbesmetting.