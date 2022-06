iPhone-gebruikers kunnen binnenkort verzonden berichten aanpassen, en meer nieuwigheden in iOS 16

Vergrendelscherm

Het eentonige vergrendelscherm van je iPhone is met iOS 16 verleden tijd, want je zult kunnen kiezen tussen verschillende lettertypes en kleuren. Daarnaast kun je ook widgets, zoals de weervoorspelling, of zogenaamde ‘live activiteiten’, zoals de trackingstatus van je Deliveroo- of UberEats-koerier, aan je vergrendelscherm toevoegen.

Om die nieuwigheden goed weer te geven, mogen de meldingen natuurlijk niet in de weg staan. Je notificaties komen in iOS 16 daarom voortaan langs de onderkant van het scherm tevoorschijn.

Berichten verwijderen

Voor de gebruikers van iMessage is er een uiterst welkom handigheidje: verzonden berichten zullen tot 15 minuten na verzending aangepast of verwijderd kunnen worden. Bovendien zul je chats als ‘ongelezen’ kunnen markeren, zodat je niet vergeet om later nog te antwoorden.

Bescherming in geval van huiselijk geweld

Een bijzondere nieuwe feature is de ‘Veiligheidscheck’, een privacytool ontworpen voor zij wier persoonlijke veiligheid in gevaar is door huiselijk- of partnergeweld. Met de Veiligheidscheck kan je bijvoorbeeld met één tapje uitloggen van iCloud op al je andere apparaten. Ook kun je er instellen wie (en tot welke apps) toegang heeft tot je telefoon.

Apple Kaarten

Ook Apple Kaarten krijgt een nieuw jasje. De vernieuwde versie komt met iOS 16 ook eindelijk naar België en Nederland. Die bevat meer details en wellicht ook een 3D-weergave van gebouwen.

Fitness-app

Tot slot is er minder goed nieuws voor wie niet met z’n eigen luiheid wil geconfronteerd worden: de Fitness-app zal vanaf nu standaard worden meegeleverd met iOS 16 - of je nu een Apple Watch gebruikt of niet. Je iPhone haalt de informatie over je fitheid in dat laatste geval uit de bewegingssensoren in je toestel of uit andere apps.