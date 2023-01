Internationale busmaatschappijen in Antwerpen verhuizen naar Rooseveltplaats

De drie maatschappijen die een plekje krijgen op de Rooseveltplaats zijn Flixbus, BlaBlaBus, en Mobiman. Een eerdere, tijdelijke oplossing in de vorm van een halte aan de Quinten Matsijslei zou niet hebben voldaan wegens te afgelegen. Ook ditmaal zou het om een proefproject gaan dat nog moet worden geëvalueerd. Er zijn ook verschillende voorwaarden gesteld: er mogen slechts twee bussen tegelijkertijd staan, ze mogen er niet langer dan 10 minuten blijven en de halte dient alleen om reizigers te laten op- en afstappen.

«Probleem voor De Lijn»

Volgens oppositiepartij PVDA is er een link met het inkorten, in september, van buslijnen 762, 763 en 764 van De Lijn. Die «havenlijnen» rijden nu niet meer tot de Rooseveltplaats in het stadscentrum, maar tot aan de wijk Luchtbal in het noorden van de stad. «Mensen die van die buslijnen gebruik maken om op hun werk te geraken, geraken nu niet meer rechtstreeks in de haven», zegt Vlaams Parlementslid Jos D’Haese. «En waarom? Om een perron vrij te maken voor grote internationale busbedrijven. Dat is toch de omgekeerde wereld?»