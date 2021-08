IKEA Wilrijk legt gratis "Pändelbuss" in van en naar Antwerpen

IKEA start woensdag met een gratis pendelbusdienst tussen zijn filiaal in Wilrijk en de Antwerpse binnenstad. «Pändelbuss» is een testproject in samenwerking met Autocars De Polder dat minstens drie maanden zal duren. IKEA hoopt op die manier meer bezoekers aan te trekken én autoverkeer van de weg te halen.