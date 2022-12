Huizen werden 5,6 procent duurder in 2022

In 2022 zijn de vastgoedprijzen in België met 5,6 procent gestegen. Dat meldt het vastgoedplatform Immoweb dinsdag op basis van zijn jaarlijkse Prijsmeter. Die stijging is hoger dan vorig jaar (4,6 procent), maar wel iets lager dan in 2020 (6,1 procent).

Niet alleen de prijzen van huizen, maar ook die van appartementen zijn dit jaar toegenomen. De stijging van 5,3 procent evenaart zelf die van woningen (5,7 procent). Immoweb spreekt over een einde aan «de heuse opleving van huizen naar aanleiding van de lockdowns en een grotere behoefte aan ruimte».

Platteland in trek

De invloed van de coronapandemie laat zich wel nog blijken in de regionale verschillen in de vastgoedmarkt, aldus het vastgoedplatform. Er blijft een «opmerkelijke interesse voor de plattelandsgebieden», klinkt het. In Vlaanderen ging het namelijk om een stijging van 5,6 procent, tegenover een stijging van 5,9 procent in Wallonië en 4,6 procent in Brussel. Wat de provincies betreft, is vastgoed vooral in Limburg (7,3 procent) en Luxemburg (7,0 procent) duurder geworden. Op het stedelijk niveau zijn Bergen (8,4 procent) en Hasselt en Brugge (7,3 procent) opvallend.

Immoweb spreekt wel over een «afzwakkende prijsgroei» die zich doorzet in het vierde kwartaal. «Op nationaal niveau zijn de prijzen sinds 1 oktober met 0,8 procent gestegen in een markt die geleidelijk vaart lijkt te verliezen», klinkt het. Het vastgoedplatform wijt die marktvertraging enerzijds aan de «lange periode van oververhitting na de coronacrisis» en anderzijds aan de periode van het jaar, die «traditioneel de kalmste» is voor de vastgoedmarkt.

Dalende koopkracht

De daling van de koopkracht de afgelopen maanden vertaalde zich tot slot ook in de vastgoedmarkt. Volgens de gegevens van Immoweb kan een gezin dat zich begin dit jaar nog een woning van 105 m² kon veroorloven, nu nog maar 83 m² betalen. Immoweb verwacht weliswaar dat die vastgoedkoopkracht zich in januari weer zal herstellen tot 91 m² door de loonindexering voor veel Belgen.

Volgens Piet Derriks, managing director bij Immoweb, blijft het ondanks de prijsstijging toch een goed idee om «de sprong te wagen» en een woning te kopen. Wel moeten kopers «beseffen dat de verbintenis die zij aangaan door huiseigenaar te worden, zwaarder weegt dan enkele jaren geleden». «Doordat de kredietkosten duidelijk stijgen, duurt het vandaag langer voordat kopen interessant is in vergelijking met huren», aldus Derriks.